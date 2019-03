Quelle est la Meilleure Plateforme de Trading

Temps de lecture: 17 minutes

Pour bien trader il vous faut une bonne plateforme de trading. Cet article répond aux questions suivantes:



Sur quelle plateforme trader ?

Quelle est la meilleure plateforme de trading Forex ?

Quelle est la meilleure plateforme de trading CFD ?

Quelle est la meilleure plateforme de trading pour débutant ?

Quelle est la meilleure plateforme de trading en France ?

Quelle est la meilleure plateforme de trading gratuite ?

Quelle est la meilleure plateforme de trading ?

Chez Admiral Markets nous avons choisi de travailler avec MetaTrader 4 et MetaTrader 5, deux des meilleures plateformes de trading, choisie par beaucoup de courtiers. Si vous souhaitez tester ces deux plateformes, ouvrez vous un compte de démonstration et voyez par vous-même!

MetaTrader 4 - la Plateforme Forex et CFD la Plus Répandue

MetaTrader 4 (MT4) est une plateforme de trading forex fiable et stable permettant le trading Forex et CFD. Comptant une centaine de milliers d'utilisateurs depuis plus de dix ans, c'est la plateforme d'investissement la plus répandue et considérée par beaucoup comme la meilleure plateforme trading Forex.

C'est aussi une plateforme gratuite qui permet à tout le monde d'accéder au cours des marchés boursiers, mais aussi aux marchés des matières premières ou encore des crypto-monnaies!

MT4 est également un excellent logiciel d'analyse technique Forex, mettant à votre disposition de nombreux indicateurs techniques Forex et d'autres outils d'analyse technique avancés.

MetaTrader 4 vous permet d'ajouter plus de 50 indicateurs Forex intégrés, des oscillateurs et de nombreux outils pour les CFDs pour déterminer les volumes.

La plateforme Forex MT4 propose également différents types d'ordres, pas uniquement des ordres au marché mais aussi les ordres en attente, tels que :

Buy limit

Sell limit

Buy stop

Sell stop

D'autres types d'ordres (OCA ou OCO) sont aussi disponibles avec MetaTrader 4 Edition Suprême (voir plus bas). Ces types d'ordres font de MT4 un véritable outil trading et une plateforme trading Forex professionnels.

Toutes ces fonctionnalités font de MetaTrader 4 la meilleure plateforme Forex.

Vous pouvez télécharger gratuitement la plateforme de trading MetaTrader 4 ici.

MetaTrader 5 - la Plateforme CFD et Forex la Plus Complète

MetaTrader 5 est une plateforme boursière multi-marchés permettant de trader le Forex, les actions, les Futures et les CFD.

L'une des principales différences entre la plateforme trade MT4 et MT5 est le fait que MetaTrader5 est une plateforme de trading sur actions et pas seulement Forex ou CFD !



Avec le Market Depth et un système de comptabilité séparé des ordres et des positions, la plateforme de trade MT5 représente un système de trading puissant. Elle supporte deux systèmes de comptabilisation :

Le système de compensation traditionnel Le système de couverture

La plateforme prend en charge tous les types d'ordres, tels que :

Les ordres au marché

Les ordres en attente

Les stops suiveurs, qui sont exécutés selon quatre modes : Instantané À la demande Au marché Sur exécution



Au niveau de l'analyse technique, MetaTrader 5 va encore plus loin avec plus de 80 indicateurs techniques et outils d'analyse, jusqu'à 100 graphiques de cotations de devises et d'actions et 21 périodes disponibles.

De plus, dotée du langage de programmation MQL5, la plateforme MT5 vous offre la possibilité de créer vos propres indicateurs.

Si vous disposez de peu de temps pour trader, MetaTrader 5 permet le trading par copie !

Il suffit de choisir un signal parmi plus d'une centaines disponibles et la plateforme tradera automatiquement pour vous.

Pour aller encore plus loin dans le trading automatique, MT5 propose aussi des robots de trading (Expert Advisors) qui tradent à votre place en analysant les cotations et effectuant des opérations de trading en fonction de leurs algorithmes sous-jacent.

Toutes ces caractéristiques et bien d'autres encore font de la plateforme MetaTrader 5 le meilleur logiciel de trading possbile.

Vous pouvez télécharger gratuitement la plateforme de trading MetaTrader 5 ici.

MetaTrader Édition Suprême - Plateforme de Trading Gratuite pour Optimiser MT4 et MT5



MetaTrader Édition Suprême est un plugin disponible pour les plateformes de trading MT4 et MT5 qui augmente encore les capacités de ces plateformes.

MetaTrader Édition Suprême offre en effet des outils pour le Forex et les CFDs, tels que :

Sentiment de marché

MetaTrader Mini Terminal

MetaTrader Trade Terminal

Graphiques en Ticks MetaTrader

Connect MetaTrader

Paquet d'indicateurs MetaTrader

Simulateur de trading MetaTrader

Mini Graphique MetaTrader

Avec MetaTrader Édition Suprême MT4 et MT5, l'ouverture et la gestion de vos positions de trading sont plus faciles que jamais, avec des ordres :

Stop-loss prédéfinis

Take-profit prédéfinis

Trailing stop prédéfinis

Une calculatrice de marge et de taille de lot intégrée

Un modèle pour les ordres OCO et OCA

MetaTrader Édition Suprême vous fait aussi bénéficier d'un calendrier économique en temps réel (avec l'outil Admiral Connect), ainsi que de fonctions puissantes comme le Sentiment de Marché ou encore les tous derniers indicateurs techniques.

Côté graphique, MetaTrader Édition Suprême propose un graphique en ticks et différents types de graphiques, tels que chandeliers ou lignes de tendance. Enfin, avec le Mini Graphique MetaTrader, vous pouvez voir plusieurs échelles de temps et types de graphiques sur un seul graphique.

Vous avez la possibilité d'afficher des unités de temps particulier comme un graphique 2 minutes ou 12h ainsi que des graphiques en range, renko, Kagi et bien d'autres !

Le plugin Édition Suprême fait donc des plateformes MT4 et MT5 encore des meilleures plateformes de trading pour vous.

Vous pouvez télécharger gratuitement la plateforme de trading MetaTrader Édition Suprême.

Comment Télécharger MetaTrader Edition Suprême

Le mieux est encore de voir cela en image !

MetaTrader WebTrader - Plateforme de Trading en Ligne

Que vous soyez un grand voyageur à la recherche du meilleur pays pour trader ou plus simplement un trader nomade ayant besoin de se connecter de n'importe où, MetaTrader WebTrader est sans doute la meilleure plateforme de courtage pour vous.

Avec cette interface Web, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de base des plateformes MT4 et MT5 directement dans votre navigateur depuis n'importe où et sur n'importe quel système d'exploitation.

C'est d'ailleurs l'une des rares plateformes Forex iPhone et Androïd disponible.

Vous pouvez donc trader sur le Forex comme sur les autres marchés et bénéficier des outils d'analyse technique de base, comme les courbes de tendances ou Fibonacci, et de 9 échelles de temps.

Avec MetaTrader WebTrader, vous pouvez aussi passer les types d'ordres suivants :

Buy / Sell

Buy limit / Sell limit

Buy stop / Sell stop

Stop loss

Take profit

Vous l'avez compris, l'interface de MetaTrader WebTrader est similaire à celles des plateformes de trading MT4 et MT5 et vous pouvez vous y connecter avec votre compte existant.

Toutes ces caractéristiques, notamment la mobilité et la facilité d'utilisation en font la meilleure plateforme de trading pour particuliers en navigation Web.

Justement, vous pouvez vous connecter gratuitement à MetaTrader WebTrader ici.

Plateforme Bourse - Comparatif Plateforme Trading

Maintenant que nous avons vu plusieurs outils trading, voyons ensemble quelle est la meilleure plateforme de trading, la plus adaptée, pour vous !

Plateforme de trading comparatif :



Avantages de MetaTrader 4 :

Facile d'utilisation

Logiciel de trading flexible

Plateforme fiable

Rapide et réactive

Plusieurs langues disponibles

Options avancées pour les graphiques

Trading automatique MT4

Disponible pour le trading sur CFD action

Totalement personnalisable

Avantages de MetaTrader 5 :

Système de trading flexible

Analyse technique professionnelle

Analyse fondamentale

Signaux de trading et trading par copie

Trading pour mobile

Trading algorithmique

Disponible pour le trading sur action

Hébergement virtuel (VPS)

Avantages de MetaTrader Édition Suprême :

Nouveaux outils de trading MT4 et MT5

Gestion pratique du trading Forex pour tous les traders

Gestion efficace de votre compte Forex et de tous vos ordres

Graphiques en ticks

Calendrier économique en temps réel

Derniers indicateurs

Simulateur de trading

Un seul graphique pour plusieurs échelles de temps et types de graphiques

Avantages de MetaTrader WebTrader :

Mobilité, pour trader n'importe où

Trading sécurisé à chaque fois

Aucune installation / pas de téléchargement

Démarrage en quelques secondes

Sur PC, Mac ou Chromebook

Connexion sans tracas

Outil de Trading - Comparatif Trading Plateforme MT4 et MT5

Pour allez plus loin voyons une comparaison poussée entre MT4 et MT5:



Plateforme MT4 Plateforme MT5 Politiques de remplissage partiel des ordres non oui Politique de remplissage des ordres Rempli ou tué Rempli ou annulé Immédiat ou annulé Retour Types d'ordres en attente 4 6 Profondeur du marché non oui Heures et ventes (données boursières) non oui Indicateurs techniques 30 38 Objets graphiques 31 44 Périodes 9 21 Calendrier économique non oui Transfert de fonds entre les comptes oui oui Chat MQL5.community intégré non oui Strategy Tester Simple thread Multi-thread Multi-devises Ticks réels Compensation non oui Couverture oui oui Marchés supportés Forex / CFD Forex / CFD / Futures / Options / Actions / Obligations





Le Choix de la Meilleure Plateforme de Trading

Voici brièvement les catégories d'interfaces de trading dont vous êtes peut-être à la recherche:



Une plateforme de trading pour débutant

Une plateforme de trading professionnelle

Une plateforme de trading ECN

Ou encore une plateforme de trading française

Le meilleur choix il faut l'avouer tend souvent vers le gratuit.

Attention, il faut tout de même être conscience qu'une plateforme gratuite sera moins élaborée qu'une plateforme de trading payante.

Cela étant dit, dans le domaine des plateformes de trading gratuites, MetaTrader se positionne parmi les leaders du marché en terme d'efficacité, de robustesse et de vécu. Il n'y a qu'à se rendre sur les forums dédiés à la station de trading MT4 ou MT5 pour s'en rendre compte !

De plus, MetaTrader évolue avec son temps, donnant l'opportunité à Admiral Markets de vous proposer un Plugin professionnel comportant de nombreux atouts aussi bien du point de vue des indicateurs techniques que des Experts Advisors qui vous assisterons dans votre trading au quotidien.

Vous êtes intrigué ?

Continuer de parcourir cet article et vous découvrirez les atouts de ce Plugin Edition Suprême!

Vous pouvez aussi retrouver l'emploi de ce Plugin dénommé MetaTrader Edition Suprême chaque matin sur notre chaîne YouTube Admiral Markets, lors de nos séances d'analyse en direct de 08h30 à 10h.

A Quoi ressemble la Meilleure Plateforme Trading

Reconnue

Il faut bien sûr que votre choix se porte sur une interface de trading connue et reconnue pour être efficace et fiable. Il faut savoir que Metatrader existe depuis 2002 et est depuis employé par des millions de traders à travers le monde.

Intuitive

Une bonne plateforme ce doit être simple et intuitive dans son utilisation au quotidien ! Vous ne devez pas avoir de mal à comprendre le fonctionnement de base de l'interface pour les tâches les plus rudimentaires du trading.

Accès a de nombreux produits de trading

Même si vous ne tradez pas encore plusieurs types de marché, il est toujours plus avantageux de prendre une plateforme de trading vous donnant accès à un large choix de marchés pour laisser la possibilité par la suite de diversifier son trading à l'aide des produits disponibles chez votre broker via l'interface de trading tels que :

Les indices Boursiers CFD

Le Forex

Les matières premières CFD

Les obligations

Les crypto-monnaies

Fonctionne sur plusieurs appareils

La possibilité d'employer la plateforme via différents supports comme un ordinateur Windows ou encore un ordinateur Mac et même une tablette tactile et un téléphone mobile doit être l'un des critères de choix pour votre nouvelle plateforme de trading !



Possède une gestion du risque intégrée

En tant que trader, nous sommes aussi considérés comme des gestionnaires de risque. C'est pourquoi posséder une plateforme de trading qui met l'accent sur la gestion du risque est un réel avantage. Justement sur MetaTrader le plugin Edition Suprême vient compléter et garantir le respect de cette gestion du risque avec un calcul du nombre de lot automatique en fonction du montant en euro fixe souhaité par le trader.

Personnalisation possible

Pouvoir personnaliser son espace de travail et ces outils, ça fait aussi partie des revendications fondées des traders particuliers comme professionnels.



L'ensemble des éléments de la plateforme forex doit être personnalisables, que ce soit pour :

La couleur du graphique

La résolution du graphique

La couleur des indicateurs

Les représentations graphiques possibles

La configuration de la plateforme

Des ordres de bourse adaptés et rapides

Que vous souhaitiez entrer au marché ou à l'aide d'ordres conditionnels et ordres en attente, vous devez pouvoir exécuter votre stratégie de trading comme bon vous semble et de la manière qui vous convient le mieux !

L'exécution est importante, surtout pour les scalpers qui doivent être rapides et réactifs face au marché, c'est pourquoi un autre critère dans le choix de votre plateforme de trading CFD doit être la rapidité de prise de position sur l'interface de trading.

Protection du compte



La plateforme de trading doit aussi être capable d'accueillir des systèmes de protection de votre compte de trading, tout comme le fait MetaTrader 4 et 5.

Créer des alertes sonores ou à recevoir par mail/sms

Que vous soyez un trader à temps partiel ou à plein temps, vous avez surement le besoin d'être alerté en cas de mouvement majeur des marchés boursiers ou peut-être tout simplement pour savoir quand intervenir sur une paire forex en particulier.

Grâce aux alertes personnalisables disponibles par mail, sms ou encore alerte sonores, vous pouvez être tenu au courant de l'évolution d'un scénario ou d'une opportunité !

Trading depuis le graphique

Trader de manière graphique est un réel confort pour le trader et analyste technique qui étudie les graphiques à la recherche de belles opportunités correspondant à sa stratégie. Selon le style de trading suivi par le spéculateur comme le Scalping, Day trading ou encore Swing trading, l'entrée en position doit pouvoir se faire de manière plus ou moins rapide.

Ne nous voilons pas la face, une fois que notre analyse est faite et que l'opportunité se présente à nous, plus vite nous rentrons en position pour obtenir le niveau de prix souhaité, mieux c'est ! C'est pourquoi la possibilité de trader rapidement depuis le graphique compte au final !

Le Mini terminal de MetaTrader Edition suprême présent sur MT4 comme sur MT5 le permet, notamment avec des ordres en attentes pour des scénarios de breakouts si populaires auprès des trader de range comme de tendance !

Analyse technique simple et complète

Une grande majorité des traders emploi l'analyse technique, il est donc essentiel que la meilleure plateforme de trading que vous puissiez choisir vous donne la possibilité de réaliser des analyses techniques complètes. À l'image des analyses proposées chaque matin sur notre chaîne Youtube en direct à 8h30.

Autorise et rend pratique l'emploi de Robot de trading ou EA

L'avancée technologique nous a permis d'améliorer les plateformes de trading mais également d'assister un trader dans son activité de spéculateur des marchés financiers. Il est ainsi important que la meilleure interface de trading soit dotée d'un espace de programmation et de développement d'outils d'assistance et d'automatisation de certaines tâches jusqu'alors desservies par le trader lui-même!

Fonctionnalité VPS

Justement, vous possédez une stratégie automatisée ?

Rien de tel qu'un serveur VPS afin de pouvoir appliquer votre méthode de trading sur vos paires forex préférées sans avoir votre ordinateur allumé. Cet accès vous permet de suivre une autre activité tandis que l'exécution de vos ordres se fait de manière ultra rapide et automatique depuis votre compte de trading.

Offre la possibilité d'ouvrir un compte de démonstration facilement

Le meilleur moyen de trouver votre bonheur est encore de tester par vous-même des plateformes de trading sur compte de démonstration, dans un environnement réel mais sans le moindre risque.

Rien ne remplace l'expérience personnelle, certaines plateformes auront d'excellents retours de la part de leurs utilisateurs, cela ne veut pas pour autant dire qu'elle sera celle qui vous conviendra le mieux, ne perdez plus de temps à chercher et essayer dès à présent MetaTrader Edition Suprême pour avoir la réponse à votre question !

A qui s'adresse la plateforme MetaTrader Gratuite

Day trader comme scalper ou même Swing trader, elle est faites pour tous les styles de trading et tout le niveau d'expérience.

Plusieurs profils de trader peuvent ainsi correspondre avec cette interface de trading populaire :

Le trader débutant, qui a besoin d'apprendre les bases du trading et démarre peut-être son apprentissage par le Swing trading, en se fiant à des outils robustes et reconnus. Le trader de niveau intermédiaire qui commence à diversifier son activité avec le Day trading, ayant besoin d'avoir un environnement dédié à l'analyse et l'étude des fluctuations du marché à l'aide d'outils professionnels présents dans l'Edition Suprême disponible sur le site de Admiral Markets. Le trader professionnel qui complète ses stratégies de trading long et moyen terme à l'aide du sclaping afin de générer des performances jours après jours en l'espace de peu de temps. Ce type de trader a besoin d'outils performants, d'une prise de position ultra rapide et d'accès aux données du marché et au trading graphique pour appliquer sa stratégie tous les jours.

Avec quelle Plateforme Trading Trader en 2019 - Avis & Conclusion



Nous arrivons au terme de notre classement de plateformes trading et vous voilà maintenant en mesure de répondre à votre question initiale : Quelle plateforme pour trader ?

Comme vous l'avez remarqué, nous vous avons montré tout au long de cet article en quoi MetaTrader peut constituer potentiellement la meilleure plateforme de trading 2019 pour vous.

Néanmoins, gardez cependant à l'esprit qu'il n'existe pas en soit de meilleure plateforme de trading qui répondrait à elle seule aux besoins de tous les traders. En revanche, il existe un petit nombre de station de trading qui présente des fonctionnalités différentes et adaptées aux différents profils de traders.

Si vous recherchez une plateforme de trading pour débutant Forex ou CFD, la plateforme MetaTrader 4 sera sans doute idéale pour vous, sans frais et complète.

Si vous tradez sur plusieurs marchés, que ce soit Forex, CFD, Actions ou Futures, alors la plateforme MetaTrader 5 sera également appropriée.

Pour un trading plus poussé, vous pouvez associer à ces deux plateformes le plugin MetaTrader Édition Suprême, qui fera d'elles d'encore meilleures plateformes de trading.

Enfin, si vous êtes un trader nomade et avez besoin d'un maximum de mobilité, vous préférerez la plateforme MetaTrader WebTrader, mobile par excellence.

N'oubliez pas que nous sommes présents à vos côtés à chaque étape de votre parcours en trading, que ce soit pour répondre à vos questions sur la plateforme de trading MetaTrader ou sur le trading en général !

